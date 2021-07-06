Более 20% казахстанцев получили первую дозу вакцины от коронавируса

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 3 844 тыс. человек – 20,2% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 215 тыс. человек – 11,9% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 73 тысяч. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Туркестанской области – 11,2 тыс., Алматы – 10,8 тыс. и Алматинской области – 8,3 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 530,1 тыс. человек (26,3% населения). Далее следуют Туркестанская область – 414,8 тыс. (20,1%), Алматинская область – 390 тыс. (18,7%), Восточно-Казахстанская область – 288,2 тыс. (21,2%), Шымкент – 287,1 тыс. (26,1%), Карагандинская область – 276,2 тыс. (20,1%), столица – 254,8 тыс. (21,2%), Жамбылская область – 208,7 тыс. (18,1%), Кызылординская область – 171,2 тыс. (20,8%), Костанайская область – 163,6 тыс. (18,8%), Павлодарская область – 151,9 тыс. (20,2%), Акмолинская область – 147,1 тыс. человек (20%), Актюбинская область – 142,2 тыс. (15,7%), Северо-Казахстанская область – 140,3 тыс. (25,8%), Западно-Казахстанская область – 111,8 тыс. (16,9%), Атырауская область – 98,3 тыс. (14,7%) и Мангистауская область – 67,6 тыс. (9,3%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.