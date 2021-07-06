Суд в Беларуси приговорил претендента на пост президента Виктора Бабарико к 14 годам тюрьмы

Верховный суд Беларуси признал экс-главу "Белгазпромбанка" и бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико виновным по всем статьям обвинения и приговорил к 14 годам лишения свободы, сообщает Еврорадио.

Бабарико, уголовное дело против которого возникло после его намерения баллотироваться в президенты на прошлогодних выборах, обвиняли по трем статьям Уголовного кодекса: в легализации средств, полученных преступным путём, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Вину он не признал и назвал дело политически мотивированным. В своем последнем слове в суде он заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал.

«Мне не стыдно перед близкими, потому что не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране», — говорил он.

Прокурор требовал для Бабарико максимально допустимого наказания - 15 лет лишения свободы, суд дал ему на год меньше.

Виктор Бабарико был арестован накануне поездки в Центризбирком, куда он должен был сдать подписи, собранные в его поддержку. Вместе с ним был арестован его сын.

Почти 600 человек в Беларуси признаны политзаключенными – они арестованы, либо уже осуждены по политически мотивированным делам. Среди них Сергей Тихановский, который также намеревался участвовать в выборах, однако был арестован на старте избирательной кампании. Вместо него в выборах участвовала его жена Светлана Тихановская.