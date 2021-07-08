Теперь рабочие закрашивают его полностью
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В Алматы вновь изменили мурал с Назарбаевым
Фото инстаграм-акаунт rukh2k19

В Алматы в четверг неизвестные вновь раскрасили мурал с изображением первого президента Нурсултана Назарбаева, сообщила «Медиазона Центральная Азия».

Мурал на гараже на пересечении улиц Жарокова и Мынбаева менялся уже несколько раз. Первое изображение Назарбаева закрасили, когда на портрете появилось слово «Cancel» (Отмена). Новый мурал появился несколько дней назад, для него использовали известное изображение молодого Назарбаева в период его работы металлургом.

В четверг на мурале снова появилось слово «Cancel», были закрашены слова «Forever young» (Вечно молодой), а сам портрет теперь схож с изображением Джокера.

Как сообщает «Медиазона Центральная Азия», находящиеся здесь рабочие закрыли изображение тентом и сейчас закрашивают.

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