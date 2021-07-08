В Алматы вновь изменили мурал с Назарбаевым

Теперь рабочие закрашивают его полностью
В Алматы в четверг неизвестные вновь раскрасили мурал с изображением первого президента Нурсултана Назарбаева, сообщила «Медиазона Центральная Азия».
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