Железнодорожники в Шымкенте вышли на акцию протеста, требуя повышения заработной платы

Утром они приостановили работу предприятия
В четверг в Шымкенте около 100 работников филиала компании «КТЖ - Грузовые перевозки» приостановили работу, требуя вдвое увеличить заработную плату и улучшить условия труда, сообщает радио «Азаттык».
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