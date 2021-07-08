Утром они приостановили работу предприятия
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Железнодорожники в Шымкенте вышли на акцию протеста, требуя повышения заработной платы
Фото Дилары Иса, радио Азаттык

В четверг в Шымкенте около 100 работников филиала компании «КТЖ - Грузовые перевозки» приостановили работу, требуя вдвое увеличить заработную плату и улучшить условия труда, сообщает радио «Азаттык».

Они требуют увеличить зарплату с нынешних 120 тысяч тенге как минимум вдвое, предоставлять экологические выплаты сотрудникам, оплачивать сверхурочную работу, а также досрочно отправлять их на пенсию.

Обращение подписали 120 человек, в основном работники, занимающиеся техническим обслуживанием и ремонтом железнодорожных путей. Протестующие заявили что у работников имеются кредиты и получаемой зарплаты им не хватает на жизнь.

Также они жаловались на выдаваемую им спецодежду: через жилеты не проходит воздух, а рабочих перчаток хватает на три дня и выдают им экипировку раз в шесть месяцев, из-за чего они вынуждены самостоятельно её покупать.

Работники сказали, что если после этой акции последуют увольнения, то следом они массово покинут предприятие.

Представитель компании Каирбай Оралбаев, прибывший на протестную акцию для переговоров, пообещал донести их требования до руководства.

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