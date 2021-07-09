Но для отправки военнослужащих нужно решение парламента
Минобороны Казахстана находится в состоянии боевой готовности и круглосуточно мониторит ситуацию с Афганистаном
Фото AP / Nazim Qasmy

Тамара Вааль, Vласть

Министерство обороны Казахстана в круглосуточном режиме мониторит ситуацию в Афганистане и находится в состоянии постоянной боевой готовности, заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев.

«Текущая военно-политическая ситуация в Афганистане достаточно сложная. На данном этапе давать прогнозы сложно. Минобороны ведет постоянную актуализацию информации о ситуации вокруг Афганистана, в том числе, и во взаимодействии с оборонными ведомствами иностранных партнеров и региональных организаций. Поэтому сказать конкретно что-либо в данном направлении мы пока не можем. Отслеживаем ситуацию, принимаем соответствующие меры и находимся в режиме ожидания», - сказал Дандыбаев.

Военные Казахстана находятся «в состоянии постоянной боевой готовности», однако, чтобы направить их на границу с Афганистаном, необходим ряд условий – обращение одной из сторон в штаб ОДКБ, решение на уровне совета коллективной безопасности и ратификация парламентом страны соответствующего соглашения.

«При выполнении этих условий мы будем готовы для выполнения своих международных обязательств», - подчеркнул вице-министр.

7 июля на заседании постоянного совета ОДКБ Таджикистан призвал союзников по организации помочь справиться с вызовами со стороны Афганистана, так как одиночку стране справиться с ними сложно. В Таджикистане считают, что ситуация требует «адекватного реагирования» со стороны ОДКБ, и «в этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы"». В этой связи таджикская стороны призвала страны ОДКБ «внести свою лепту в полную реализацию указанного документа».

За последние месяцы талибы активизировали свои действия в приграничных с Таджикистаном районах, захватив контроль над более чем 90% приграничной территории Афганистана вдоль линии таджикско-афганской границы. В понедельник в погранвойсках ГКНБ Таджикистана сообщили, что после боев со сторонниками радикального движения «Талибан» на территорию РТ отступили более 1 тыс. афганских военных. А за последние две недели произошло уже несколько таких вынужденных переходов на таджикскую территорию. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что ситуация в северных районах Афганистана ухудшается и вызывает серьезную озабоченность организации, поэтому необходимо оказать помощь Таджикистану в обеспечении безопасности южной границы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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