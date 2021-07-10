Казахстану необходимо пересмотреть стратегию борьбы с коронавирусом - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев полагает, что стране необходимо пересмотреть стратегию борьбы с коронавирусом, опираясь на тот факт, что вирус не исчезнет в скором времени.

«Нескончаемые волны новых штаммов свидетельствуют о том, что коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. Мы должны адаптироваться и учиться жить в подобных условиях. Это в первую очередь означает поиск выверенных подходов и правильного баланса между ограничительными мерами и жизнедеятельностью государства», - заявил Токаев в субботу на расширенном заседании правительства.

«Мы должны разработать качественно новую стратегию с кардинальным пересмотром мер противодействия вирусу. Новые штаммы могут инфицировать даже вакцинированых людей. Теперь мы в этом убедились. Однако иммунизация максимально снижает тяжесть течения болезни и риск летального исхода. Из этого следует исходить», - считает он.

«Парадигма борьбы с пандемией меняется на наших глазах. Многими странами уже не ставится цель свести передачу вируса к нулю, актуальная задача – минимизация появления крупных очагов инфицирования и недопущения перегрузки системы здравоохранения», - отметил президент.

По его мнению, статистические данные по числу заразившихся «не должны быть единственной основой в принятии мер реагирования». «Главный акцент необходимо делать на снижении тяжелых случаев и смертности, а также на лечение сложных пациентов», - убежден он.

Принципиально иных подходов, полагает Токаев, следует придерживаться и в отношении ограничительных мер для бизнеса.

«Предстоит переформатировать работу мониторинговых групп и активнее использовать цифровые решения, такие как Ashyq», - отметил он.

При этом Токаев считает, что сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса «должны быть реалистичными, без признаков кампанейщины». Он попросил межведомственную комиссию «еще раз внимательно изучить данный вопрос».