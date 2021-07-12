Систему контроля над строительством объектов запустят в Казахстане

Чтобы решить вопрос с качеством новых возводимых объектов, в Казахстане будет запущена система «Е-Курылыс», через которую планируется фиксировать каждое действие на стройках. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

«В настоящее время министерством ведется активная работа по цифровизации строительной отрасли. На сегодня разработана информационная система «Е-Курылыс», в которой будет электронно вестись вся исполнительная документация, то есть в системе блокчейн будет фиксация каждого действия на стройке», - рассказал Ускенбаев.

Он отметил, что качество возводимого жилья вызывает большое нарекание у населения. Поэтому уже все технадзоры работают в новой системе, а все строительные реестры и отчеты технадзоров переведены в единый электронный формат. Что же касается оцифровки самого строительного процесса со всеми журналами, актами скрытых и выполненными работами, то они будут автоматизированы со следующего года на государственных объектах.