ВОЗ призвала страны не закупать вакцины для ревакцинации от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал предосудительной закупку дополнительных партий вакцин от COVID-19 для ревакцинации в обеспеченных странах, в то время как в других странах наблюдаются проблемы даже с основной вакцинацией, пишет «Коммерсантъ» .

«Некоторые страны и регионы заказывают миллионы бустер-доз, пока у других стран нет ресурсов, чтобы привить сотрудников здравоохранения и людей из наиболее уязвимых групп»,- заявил Гебрейесус на брифинге.

Глава ВОЗ подчеркнул, что Pfizer и Moderna не должны отдавать приоритет странам, заказавшим бустерные дозы и уже достигшим относительно большого показателя вакцинации. Важно «полностью вложиться» в механизм COVAX и поставлять вакцину в страны с низким и средним уровнем дохода.

Заместитель генерального директора ВОЗ Сумия Сваминатан отметила, что вопрос о ревакцинации должен решаться на основе научных данных, а не на заявлениях «компаний, которые говорят, что необходима третья доза». По ее словам, полного курса вакцинации прививками, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, достаточно для защиты от коронавируса.

Сваминатан также отметила, что штаммом «Дельта» заражаются даже привитые, но в большинстве случаев болезнь протекает «средней тяжести», и «в больницах оказываются непривитые».