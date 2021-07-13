ВОЗ призвала страны не закупать вакцины для ревакцинации от COVID-19

Вопрос о ревакцинации должен решаться на основе научных данных
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал предосудительной закупку дополнительных партий вакцин от COVID-19 для ревакцинации в обеспеченных странах, в то время как в других странах наблюдаются проблемы даже с основной вакцинацией, пишет «Коммерсантъ».
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