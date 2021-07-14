С лидерами некоторых из них нет связи
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Силовики Беларуси проводят обыски в офисах правозащитных организаций
Алесь Беляцкий. Фото с сайта правозащитного центра "Весна"

В Беларуси вслед за независимыми изданиями силовики пришли с обысками во многие правозащитные организации, сообщает Еврорадио.

В частности, обыски прошли в домах и офисе правозащитного центра "Весна" - крупнейшей организации в Беларуси. Как минимум, против одного правозащитника "Весны" - Валентина Стефановича - возбуждено уголовное дело. Нет также связи с руководителем организации Алеем Беляцким, который в 2011-2014 голах уже отбывал срок по вымышленным обвинениям в неуплате налогов.

Силовики также выломали двери и проводят обыски в Белорусской Хельсинский Группе и Белорусской ассоциации журналистов.

Обыски идут и во многих региональных правозащитных институтах.

Широкомасштабные репрессии против журналистов, активистов и оппозиции развернулись в Беларуси в прошлом году – до, во время и после президентских выборов, победителем которых был в очередной раз объявлен Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года. Его победу не признали не только представители оппозиции, но и подавляющее большинство стран мира.

Уже более 600 человек в Беларуси признаны политзаключенными - часть из них уже осуждена, другая - ожидает суда. Многие из них свидетельствуют о пытках в заключении.

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