Пандемия коронавируса подорвала детскую плановую иммунизацию и может привести к вспышкам заболеваний – ВОЗ

Пандемия коронавируса подорвала детскую плановую иммунизацию в 2020 году, что может привести к вспышкам заболеваний. Об этом, как пишут РИА Новости , говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В заявлении указывается, что в прошлом году из-за пандемии 23 млн детей не получили основные вакцины в рамках плановой иммунизации, что на 3,7 млн больше, чем в 2019 году. И скорее всего, порядка 17 млн детей не получили ни одной вакцины в течение года.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пока «страны стремятся заполучить вакцины от COVID-19, мы отстаем в других видах вакцинации, оставляя детей под угрозой таких разрушительных, но предотвратимых заболеваний, как корь, полиомиелит или менингит».

«Многочисленные вспышки заболеваний будут катастрофическими для сообществ и систем здравоохранения, которые уже борются с COVID-19, поэтому как никогда необходимо инвестировать в детскую вакцинацию и обеспечить охват каждого ребенка», - отметил он.

Из-за перебоев в работе служб иммунизации больше всего в 2020 году пострадали регионы Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья. Отсутствие необходимых прививок в 2020 году уже привело к началу эпидемии кори в Пакистане, отмечают в ВОЗ. Озабоченность также вызывает недостаточная вакцинация детей против дифтерии, столбняка и коклюша в Индии, Пакистане, Индонезии, на Филиппинах, Мексике, Анголе, Танзании, Мозамбике, Аргентине, Венесуэле и Мали. Уровень вакцинации от этих основных заболеваний опустился до 86% при рекомендованных 95% для полной защиты населения.