Жители предгорного района Алматы требуют прекратить строительство элитного жилого комплекса

Вечером во вторник несколько десятков жителей Погрангородка, расположенного в предгорном районе Алматы, вышли на акцию протеста, требуя прекратить строительство элитного жилого комплекса на территории, ранее принадлежавшей Институту акушерства и гинекологии.

«Мы возмущены тем, что на территории института акушерства гинекологии и перинатологии начато строительство элитных клубных домов, вопреки всем нормам строительства, безопасности, санэпидправил и общечеловеческих правил. Эта земля должна принадлежать институту акушерства. Потому что это рекреационная зона больницы. Здесь был парк, который застройщики уничтожили», - сказала Vласти местная жительница Елена Легеньчук.

В распространенном до акции сообщении жители рассказали, что пытаются оспорить действия застройщика, которым, по их данным, является компания «Enterprise Development Group». Ее учредителями выступают ТОО «Кипрос», принадлежащее Тимуру Кулибаеву, а также его сын Алтай Аскар и бизнесмен Артур Аргингазин.

Жители указывают, что к участку, где идет строительство, нет проезда, поэтому тяжелая строительная техника ездит по территории их Погрангородка, а также Института акушерства и гинекологии.

В сообщении говорится, что жители столкнулись с угрозами в свой адрес, а также насилием, от которого пострадали две женщины. Одна из них подала заявления в полицию, где сначала отказывались начинать расследование, но затем к нему приступили.

По информации жителей, земля института была передана в частную собственность еще в 2003 году, участок неоднократно перепродавался, а строительство здесь началось только сейчас.

«У нас высокая материнская и детская смертность и потому мы хотим, чтобы наша власть вернула эту землю институту и восстановила там парк. Чтобы женщины имели благоприятные условия, чтобы рожать здоровых детей», - отметила Елена Легеньчук.