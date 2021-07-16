Коллективный иммунитет жителей столицы составляет 22,4% – санврач

«На сегодня можно сказать, что только у 22,4% населения сформирован иммунитет (15,8% за счет вакцинации, 6,6% населения переболели COVID-19)», - цитирует Бейсенову агентство «Казинформ».

Она отмечает, что в последние дни темп вакцинации в городе увеличился, в сутки вакцинируется в среднем до 5-8 тыс. человек.

«В результате проведения массовой вакцинации населения города в мае заболеваемость снизилась на 31% по сравнению с апрелем, в июне по сравнению с маем, несмотря на имеющийся подъем заболеваемости, уровень ниже на 10%, интенсивный показатель заболеваемости в мае составил 991,8, а в июне – 857,3. Это еще раз доказывает, что вакцинация является основным решением в снижении заболеваемости, которая приведет в последующем к послаблению ограничительных мероприятий в городе», - добавила Бейсенова.

Вместе с тем она сообщила, за последнюю неделю число случаев COVID-19 выросло на 44,23%, недельный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения повысился 540,7 до 672,2, репродуктивное число составило 1,304.

«Основными причинами резкого роста, как и прежде, явилось несоблюдение населением ограничительных требований (ношение масок, посещение мест массового скопления в прошедшие праздничные дни). Ранее рост наблюдался после праздников новый год, 8 марта, Наурыз. Также при сборе эпидемиологического анамнеза выявлялись выезды за пределы города в места и зоны отдыха, купание, где скопление людей не позволяло соблюдать социальную дистанцию», - сказала Бейсенова, отметив, что основными местами заражения остаются ТРЦ, ТД, объекты общепита и увеселительные заведения (52,2%), контакты с больными дома (32,1%), коллективы на работе (15%), «что говорит о несоблюдении масочного режима и социальной дистанции», а в 0,7% больные не отрицали участие и проведение массовых мероприятий.

«Несмотря на многочисленные обращения к субъектам предпринимательства и жителям столицы, разъяснения о необходимости соблюдения ограничительных и карантинных мер, физические лица, а также субъекты предпринимательства продолжают игнорировать элементарные требования по соблюдению режима работы на объектах, превышают допустимое количество посетителей, несмотря на запрет, проводят массовые мероприятия, работники объектов не соблюдают требование по обязательному ношению масок, объекты, деятельность которых еще не возобновлена, продолжают функционировать», - сказала санврач города.