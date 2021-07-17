Бекшин сводил антиваксеров на экскурсию в реанимацию

Трем противникам вакцинации провели экскурсию по "красной зоне" инфекционного стационара в Алматы. На встречу их пригласил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин после того, как 15 июля группа антипрививочников потребовала встречи с санврачом возле департамента санитарно-эпидемиологического контроля .

"В инфекционную больницу согласились пойти только трое из активных антиваксеров. В "красную" зону вошли Каржауов Кудабай, Шардаров Сакен и Караев Асылбек. В ходе необычной и местами шокирующей экскурсии приглашенные антипрививочники смогли пообщаться с работниками инфекционного госпиталя и пациентами", - говорится в сообщении, распространенном управлением общественного здоровья Алматы.

В ходе встречи антипрививочников ознакомили с ситуацией в реанимаци, где лежат пациенты в тяжелом состоянии, также они пообщались с работниками инфекционного госпиталя и пациентами. Противников вакцинации сопровождал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, который рассказал, что большое количество заболевших в стационарах - это результат работы антиваксеров.

"К какому мнению пришли противники вакцинации после посещения инфекционного стационара, неизвестно, но выходили они оттуда молча. Видимо, аргументы после увиденного закончились", - говорится в сообщении.

В управлении также отметили, что, несмотря на пропаганду антипрививочников, жители Алматы активно проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции.

К субботе в Алматы вакцинировано более 648 тысяч человек - свыше 32% населения.

15 июля группа противников вакцинации от коронавируса к департаменту санитарно-эпидемиологического контроля и потребовала встречи с Бекшиным. Они сообщили, что пандемию продвигают Рокфеллеры, Ротшильды и Билл Гейст, чтобы сократить население планеты, а также отметили, что из-за вакцинации нарушаются права людей.