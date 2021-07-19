Назначен новый аким Павлодара

«Акимат города должен быть таким местом, где знают о городских проблемах и решают их быстро, мобильно, эффективно. Но на деле нередко выходит так, что здесь упускают время и приходится подключаться мне, моим заместителям или руководителям областных управлений. Областной акимат не может подменять собой городской акимат», - заявил в ходе представления акима глава региона Абылкаир Скаков.

Он потребовал от нового акима своевременно выявлять проблемы, «проактивно реагировать на них», установить «тотальный контроль над работой подрядчиков» и эффективно планировать проведение госзакупок.

43-летний Асаин Байханов – выпускник Павлодарского университета и МГУ им. Ломоносова.

Работал в ЕБРР, в банковском секторе, бизнесе, занимал пост зампреда «КазАгроПродукт», входящего в холдинг «КазАгро». В прошлом году был назначен замакима Павлодарской области.

Прежний аким Павлодара Ержан Иманслям назначен главой Павлодарского района.