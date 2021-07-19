Минздрав ухудшил прогноз развития ситуации с коронавирусом в Казахстане

Министерство здравоохранения пересмотрело прогноз развития ситуации с распространением коронавируса в Казахстане и ухудшило его.

«Сейчас мы прогнозируем, что у нас порядка 6-6,1 тысяч случаев в сутки может быть при оптимистичном сценарии, это уже в августе на пике, до 9 тысяч при реалистичном сценарии в сутки и до 11 тысяч - при пессимистичном», - сказал глава Минздрава Алексей Цой в понедельник вечером в эфире программы «Ошакбаев. Live» на телеканале «Хабар».

Он отметил, что «целая рабочая грппа ученых работает над прогнозированием», а прогнозы пересматриваются каждые две недели.

На прошлой неделе Минздрав прогнозировал, что на пике нынешней волны заражений – в августе – суточный прирост составит до 6 тысяч заболевших. К этой цифре страна приблизилась в последние несколько дней.

Цой также отметил, что Минздрав рассчитывает не прибегать к жесткому локдауну – его введут только в том случае, если будут заняты 70% мест в больницах.