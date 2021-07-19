Минздрав ухудшил прогноз развития ситуации с коронавирусом в Казахстане

На пике в августе ждут от 6 до 11 тысяч случаев в сутки
Министерство здравоохранения пересмотрело прогноз развития ситуации с распространением коронавируса в Казахстане и ухудшило его.
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