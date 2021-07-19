Казахстанцы не увидят трансляцию Олимпийских игр

Казахстанцы не смогут посмотреть трансляцию Олимпийских игр, так как отечественные телеканалы не смогли договориться с правообладателями о цене, сообщили в понедельник в пресс-службе АО «РТРК» Казахстан».

«Право прямой трансляции Олимпийских игр в Токио принадлежит компании Dentsu Inc. Корпорация «Казахстан» и АО «Хабар» вели переговоры с Dentsu Inc. о возможности трансляции летних Олимпийских игр в Казахстане республиканскими телеканалами «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар» с 2019 года. Однако, несмотря на длительные переговоры, прийти к договоренности стороны пока не смогли. Причина заключается в том, что правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123% больше, чем в 2016 и 2018 годы», - говорится в сообщении телеканала на обращение зрителей и представителей СМИ по поводу трансляции XXXII летних Олимпийских игр, которое опубликовал на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы управления физической культуры и спорта города Алматы Данияр Каримжан.

Телеканалы «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар» «готовятся к информационной поддержке казахстанских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Токио». Они также обещают оперативно информировать телезрителей, так как у них есть возможность получать фото и видеоматериалы от Национального олимпийского комитета и крупных зарубежных информационных агентств.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана завоевала 97 лицензий по 27 видам спорта.