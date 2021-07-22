Работники нескольких нефтяных предприятий Мангистауской области требовали повышения зарплат

Вместе с тем рабочие требуют выдавать премии в честь Дня Независимости и Дня нефтяника, а также выплачивать 13-ую заработную плату. Помимо этого рабочие возмущены тем, что со многими из них не заключены официальные трудовые договоры.

UPD. Азаттык уточняет, что рабочие Оilfield equipment and services и товарищества «Актауская Нефтяная Сервисная Компания» (АНСК). выдвинули следующие требования:

заключить индивидуальные трудовые договоры;

разработать коллективный трудовой договор;

повысить зарплату на 100 процентов;

выдавать премии в честь Дня Независимости и Дня нефтяника;

учитывать региональный и отраслевой коэффициенты при начислении зарплат;

выплачивать 13-ю зарплату по итогам года;

прекратить преследование профсоюзных активистов;

принять на работу уволенных членов и председателя профсоюза.

Требования сотрудников АНСК в Жанаозене поддержали рабочие филиалов компании на месторождениях Северный Бузачи, Каламкас и Жетыбай, которые также приостановили работу.

Оilfield equipment and services занимается ремонтом и обслуживанием спецтехники. АНСК производит монтаж оборудования для нефтедобычи и ремонтирует его, предоставляя свои услуги 16 нефтедобывающим компаниям в Мангистауской области.

Приостановившие работу сотрудники НБКС, которое занимается уборкой помещений нефтедобывающей компании «Озенмунайгаз», рассказали, что на предприятии работают в основном многодетные женщины и матери, которые воспитывают детей с различными медицинскими заболеваниями. Им не хватает текущих зарплат на покрытие базовых потребностей.

«Мы работаем в структурных подразделениях компании «Озенмунайгаз». У нас нет возможностей приезжать в город на обед. Мы, как и нефтяники, глотаем вредную радиацию, но нам за работу во вредных условиях не выдают ни обедов, ни молока, не предусмотрен и коэффициент за вредность. В регионе высокие цены на продукты, зарплаты едва хватает на пропитание. Покупка одежды, подготовка детей к школе и другие бытовые траты сопровождаются сложностями, матери-одиночки сталкиваются с нехваткой средств», — говорит на видеозаписи одна из женщин, выступающая от имени коллектива НБКС.

Работники клининговой компании требовали повысить им зарплату вдвое, перечислять дополнительные выплаты за работу во вредных условиях, увеличить сумму отпускных, выдавать премиальные к праздникам и деньги на санаторно-курортное лечение, обеспечивать горячими обедами, оказывать материальную помощь.

В Жанаозене также продолжалась забастовка водителей транспортной компании KUNAN HOLDING, начатая 19 июля. По словам работающего 10 лет в этой компании водителя Бактыгали Сабиова, компания не пошла на уступки бастующим, а, напротив, сократила еще 60 человек.

«Сегодня принесли бумаги о сокращении 60 человек в связи с финансовым положением на предприятии. Мы отказались их взять. Вместо того чтобы обратить внимание на нашу ситуацию, увеличили ставку наемных водителей KUNAN HOLDING на 200 тенге в час. Теперь они будут получать 1200 тенге в час. Они с нами выходили на забастовку, но прервали ее, согласившись на эти условия. Сейчас бастуют 60 водителей, которые числятся в штате KUNAN HOLDING. Мы требуем приезда комиссии [национальной нефтяной компании] «КазМунайГаз», — говорит Сабиов.

По словам рабочего, местные власти и «Озенмунайгаз», дочернее предприятие «КазМунайГаза», не могут решить поднимаемый водителями вопрос. Ранее забастовку с требованием повышения зарплат в Жанаозене объявляли рабочие компании «БатысГеофизСервис», занимающейся геофизическими исследованиями скважин «Озенмунайгаза», и транспортного предприятия «Мунайспецнаб компани». 22 июля рабочие «БатысГеофизСервиса» сообщили, что их требования выполнены, и выказались в поддержку других бастующих, пожелав им скорейшего решения вопросов.