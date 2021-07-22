Число получивших первую дозу вакцины от коронавируса в Казахстане превысило 5 млн.

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 5 009 тыс. человек – 26,2% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 992 тыс. человек – 15,9% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 43 тысяч человек.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 670 тыс. человек (33,3% населения). Далее следуют Туркестанская область – 515,8 тыс. (25,1%), Алматинская область – 513,1 тыс. (24,6%), Восточно-Казахстанская область – 390,6 тыс. (28,4%), Карагандинская область – 358,9 тыс. (26,2%), Шымкент – 347,1 тыс. (31,4%), столица – 320,7 тыс. (26,5%), Жамбылская область – 268 тыс. (23%), Костанайская область – 228,8 тыс. (26,3%), Кызылординская область – 214,9 тыс. (26%), Актюбинская область – 208,9 тыс. (22,5%), Павлодарская область – 208,6 тыс. (27,4%), Акмолинская область – 200,9 тыс. человек (26,8%), Северо-Казахстанская область – 185,7 тыс. (33,6%), Западно-Казахстанская область – 154,2 тыс. (22,9%), Атырауская область – 131,7 тыс. (19,6%) и Мангистауская область – 91,5 тыс. (12,2%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.