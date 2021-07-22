Китай отверг план ВОЗ по изучению обстоятельств происхождения коронавируса

В июле ВОЗ предложила второй этап исследования обстоятельств происхождения коронавируса в Китае, включая обследование лабораторий и рынков в городе Ухань, призывая власти к прозрачности.

«Мы не принимаем такой план изучения происхождения вируса, поскольку в некоторых аспектах он игнорирует здравый смысл и бросает вызов науке», − заявил журналистам Цзэн Исинь, заместитель министра Национальной комиссии здравоохранения Китая (NHC).

Цзэн сказал, что он был ошеломлен, когда впервые увидел предложение ВОЗ, которое содержит гипотезу о том, что нарушение Китаем лабораторных протоколов привело к утечке вируса во время одного из исследований.

Ранее в июле глава ВОЗ заявил, что расследованию причин пандемии коронавируса в Китае препятствует отсутствие необработанных данных в первые дни распространения инфекции.

Цзэн вновь обозначил позицию Китая, который не считает возможным полностью передать некоторые данные из соображений конфиденциальности. «Мы надеемся, что ВОЗ всерьез воспримет соображения и предложения китайских экспертов, и отнесется к исследованию причин происхождения вируса как к научному вопросу, избегая от политического вмешательства», − сказал Цзэн.

Тем временем эксперты по всему миру продолжают спорить относительно версий происхождения вируса. Первые случаи заболевания им случились в городе Ухань, в декабре 2019 года. Тогда считалось, что вирус передался людям от диких животных, которых употребляли в пищу на одном из городских рынков.

В мае президент США Джо Байден поручил своей администрации найти ответы на вопросы о происхождении инфекции, заявив, что спецслужбы США разрабатывают конкурирующие теории, включая возможность аварии в лаборатории в Китае. Цзэн вместе с другими официальными лицами и экспертами Китая призвал ВОЗ тщательнее проверить версию происхождения вируса в других странах.

«Мы считаем, что утечка в лаборатории крайне маловероятна, и нет необходимости вкладывать больше энергии и усилий в эту проверку», − сказал Лян Ваньнянь, руководитель представителей Китая в объединенной группе экспертов ВОЗ. По его словам, следует проводить больше исследований на животных, особенно в странах с популяциями летучих мышей. В то же время Лян подчеркнул, что гипотезу лабораторной утечки нельзя полностью сбрасывать со счетов. Однако предположил, что при наличии доказательств другие страны могут изучить возможность такого сценария в своих лабораториях

Ключевой элемент гипотезы лабораторной утечки касался решения Уханьского института вирусологии (WIV) отключить часть своих баз данных в 2019 году. Когда работников института спросили об этом решении, Юань Чжимин, профессор WIV и директор его Национальной лаборатории биобезопасности, сказал репортерам, что в настоящее время доступ к базам данных осуществляется только внутри компании из-за риска кибератак.