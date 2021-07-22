Китайские медэксперты предлагают проверить гипотезу утечки вируса из лаборатории в других странах
Китай отверг план ВОЗ по изучению обстоятельств происхождения коронавируса
Фото Reuters.com

Китай отклонил план второго этапа расследования происхождения коронавируса, разработанный Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он включает гипотезу, согласно которой инфекция могла «сбежать» из китайской лаборатории, сообщает Reuters.

В июле ВОЗ предложила второй этап исследования обстоятельств происхождения коронавируса в Китае, включая обследование лабораторий и рынков в городе Ухань, призывая власти к прозрачности.

«Мы не принимаем такой план изучения происхождения вируса, поскольку в некоторых аспектах он игнорирует здравый смысл и бросает вызов науке», − заявил журналистам Цзэн Исинь, заместитель министра Национальной комиссии здравоохранения Китая (NHC).

Цзэн сказал, что он был ошеломлен, когда впервые увидел предложение ВОЗ, которое содержит гипотезу о том, что нарушение Китаем лабораторных протоколов привело к утечке вируса во время одного из исследований.

Ранее в июле глава ВОЗ заявил, что расследованию причин пандемии коронавируса в Китае препятствует отсутствие необработанных данных в первые дни распространения инфекции.

Цзэн вновь обозначил позицию Китая, который не считает возможным полностью передать некоторые данные из соображений конфиденциальности. «Мы надеемся, что ВОЗ всерьез воспримет соображения и предложения китайских экспертов, и отнесется к исследованию причин происхождения вируса как к научному вопросу, избегая от политического вмешательства», − сказал Цзэн.

Тем временем эксперты по всему миру продолжают спорить относительно версий происхождения вируса. Первые случаи заболевания им случились в городе Ухань, в декабре 2019 года. Тогда считалось, что вирус передался людям от диких животных, которых употребляли в пищу на одном из городских рынков.

В мае президент США Джо Байден поручил своей администрации найти ответы на вопросы о происхождении инфекции, заявив, что спецслужбы США разрабатывают конкурирующие теории, включая возможность аварии в лаборатории в Китае. Цзэн вместе с другими официальными лицами и экспертами Китая призвал ВОЗ тщательнее проверить версию происхождения вируса в других странах.

«Мы считаем, что утечка в лаборатории крайне маловероятна, и нет необходимости вкладывать больше энергии и усилий в эту проверку», − сказал Лян Ваньнянь, руководитель представителей Китая в объединенной группе экспертов ВОЗ. По его словам, следует проводить больше исследований на животных, особенно в странах с популяциями летучих мышей. В то же время Лян подчеркнул, что гипотезу лабораторной утечки нельзя полностью сбрасывать со счетов. Однако предположил, что при наличии доказательств другие страны могут изучить возможность такого сценария в своих лабораториях

Ключевой элемент гипотезы лабораторной утечки касался решения Уханьского института вирусологии (WIV) отключить часть своих баз данных в 2019 году. Когда работников института спросили об этом решении, Юань Чжимин, профессор WIV и директор его Национальной лаборатории биобезопасности, сказал репортерам, что в настоящее время доступ к базам данных осуществляется только внутри компании из-за риска кибератак.

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