В Алматы намерены ужесточить санитарные ограничения

По словам главного государственного врача Алматы Жандарбека Бекшина, за три недели июля в городе зарегистрировано свыше 12 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, что в четыре раза превышает показатели за аналогичный период июня. Из-за нарастающих темпов распространения инфекции, в городе планируется ввести более жесткие ограничительные меры, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

Сегодня, по словам Бекшина, основными местами заражения являются рынки, общественный транспорт, рестораны, кафе, бары, места массового скопления людей − парки отдыха и пешеходные улицы. По данным эпидемиологов, заражение на рынках увеличилось с 10% до 15,9%, на объектах торговли – с 31% до 39,7%, в парках отдыха и на пешеходных улицах – с 1,2% до 5%. Также увеличилось заражение в семьях – с 17,7% до 19,4%.

В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в городе планируется ввести более жесткие ограничения деятельности различных объектов. Список мер будет представлен властями в ближайшее время.

Чтобы снизить вероятность заражения, горожанам рекомендуют прививаться против коронавирусной инфекции. В Алматы на сегодня первым компонентом вакцинированы 665 тыс. человек. В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ.

Кроме того, на заседании городского штаба по нераспространению коронавируса был рассмотрен вопрос работы мониторинговых групп, контролирующих выполнение карантинных мер. На сегодня в Алматы функционирует 40 таких групп. С начала июля проведено 278 выездных мероприятий, проверками охвачено 2733 объекта, нарушения были выявлены в 245 из них. Инспекторы составили 173 протокола в отношении юридических и физических лиц. Замакима Ержан Бабакумаров поручил усилить работу по выявлению нарушителей среди объектов, работающих по Ashyq, и наказанию лиц, посещающих общественные места с «красным» статусом. Вместе с тем даны поручения по переводу работы мобильных мониторинговых групп на новый формат работы: им необходимо зарегистрироваться на электронной платформе InfoKazakhstan.