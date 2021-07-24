В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получили 5,1 млн. человек

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 5 098 тыс. человек – 26,6% населения страны, оба компонента вакцины получили 3 171 тыс. человек – 16,8% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 43 тысяч человек.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 679,6 тыс. человек (33,7% населения). Далее следуют Туркестанская область – 530,8 тыс. (25,8%), Алматинская область – 521,4 тыс. (25%), Восточно-Казахстанская область – 398,5 тыс. (29%), Карагандинская область – 365,3 тыс. (26,7%), Шымкент – 351,7 тыс. (31,8%), столица – 324,9 тыс. (26,9%), Жамбылская область – 272,7 тыс. (23,4%), Костанайская область – 232,5 тыс. (26,7%), Кызылординская область – 218,7 тыс. (26,5%), Актюбинская область – 213,9 тыс. (23%), Павлодарская область – 211,4 тыс. (27,8%), Акмолинская область – 204,6 тыс. человек (27,2%), Северо-Казахстанская область – 188 тыс. (34%), Западно-Казахстанская область – 156,5 тыс. (23,3%), Атырауская область – 133,8 тыс. (19,9%) и Мангистауская область – 93,8 тыс. (12,4%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.