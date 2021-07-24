В Казахстане занята половина коек в инфекционных стационарах – Цой

В июле развернуто дополнительно 10 тысяч коек
К 24 июля в Казахстане занята половина коек в инфекционных стационарах, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым.
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