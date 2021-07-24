В Казахстане занята половина коек в инфекционных стационарах – Цой

К 24 июля в Казахстане занята половина коек в инфекционных стационарах, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

«Занятость инфекционных коек по республике составляет 51%, реанимационных коек – 41%. С учетом роста заболеваемости и возросшей нагрузки на систему здравоохранения в июле дополнительно развернуто около 10 тысяч коек, в резерве остается порядка 21,4 тысячи коек», - процитировал главу Минздрава пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

Цой проинформировал Токаева также об усилении карантинных мер в ряде регионов, имеющихся ресурсах по части лекарственного и другого обеспечения, методологической помощи регионам с низким охватом вакцинации.

Президент поручил главе Минздрава «держать эпидемиологическую ситуацию под жестким контролем, ускорить темпы массовой вакцинации, качественно организовать работу по своевременному оказанию медпомощи больным, в том числе на уровне первичной медико-санитарной помощи», сообщил Уали.