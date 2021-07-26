В МВД хотят исключить возможность примирения сторон при повторном факте бытового насилия

В министерстве внутренних дел рассматривают вопрос исключения примирения сторон по повторно совершенным фактам бытового насилия, сообщил в понедельник в ходе брифинга заместитель председателя комитета административной полиции Алексей Милюк.

«Мы пересматриваем процедуру примирения сторон. И в дальнейшем планируем полностью исключить возможность примирения при повторном совершении факта бытового насилия», - заявил Милюк.

По действующему законодательству, правоохранительные органы могут возбуждать административное производства только по заявлению потерпевшей стороны.

По информации Милюка, в органы внутренних дел в 2020 году поступило 190 тысяч заявлений о фактах бытового насилия, из которых судебное производство начато только по четверти случаев. 60% всех возбужденных дел было прекращено в связи с примирением сторон.