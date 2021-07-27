В Казахстане реорганизованы Минздрав и Минтруда и соцзащиты населения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты населения. С 2022 года Минтруда начнет контролировать вопросы миграции населения и регистрации беженцев. Минздрав в свою очередь получит от МВД функции медицинского сопровождения заключенных в следственных изоляторах и учреждениях УИС, сообщает КазТАГ .

«Реорганизовать: 1) министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с передачей ему с 1 января 2022 года функций и полномочий министерства внутренних дел Республики Казахстан в области миграции населения, а также по вопросам беженцев, за исключением функций и полномочий по пресечению незаконной иммиграции, реадмиссии незаконных иммигрантов, выдаче виз на выезд из Республики Казахстан и въезд в Республику Казахстан, документированию населения и гражданства; 2) министерство здравоохранения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий министерства внутренних дел Республики Казахстан по координации государственной политики в сфере медицинского обеспечения: с 1 июля 2022 года в отношении лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы; с 1 января 2023 года в отношении лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы», − говорится в указе Токаева, уже вступившем в силу.