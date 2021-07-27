В Казахстане реорганизованы Минздрав и Минтруда и соцзащиты населения

Ведомства получат ряд полномочий министерства внутренних дел
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты населения. С 2022 года Минтруда начнет контролировать вопросы миграции населения и регистрации беженцев. Минздрав в свою очередь получит от МВД функции медицинского сопровождения заключенных в следственных изоляторах и учреждениях УИС, сообщает КазТАГ.
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