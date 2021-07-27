Мининформации требует от Медиазоны удалить фотографию мурала Назарбаева с клоунским носом

Министерство информации и общественного развития Казахстана потребовало от редакции Медиазоны. Центральная Азия удалить фотографию мурала Елбасы с клоунским носом из новости, сообщило издание. Ведомство напомнило журналистам об уголовной ответственности по статье о публичном оскорблении и ином посягательстве на честь и достоинство Нурсултана Назарбаева. Издание не стало удалять, а лишь затемнило изображение.

«Рекомендательное письмо» от Мининформации поступило в редакцию 22 июля. Ведомство напомнило, что ответственность за подобные действия предусматривает штраф, исправительные работы, ограничение или лишение свободы до трех лет.

Мурал на гараже на пересечении улиц Жарокова и Мынбаева менялся уже несколько раз. Первое изображение Назарбаева закрасили, когда на портрете появилось слово «Cancel» (Отмена). Новый мурал появился в начале июля, для него использовали известное изображение молодого Назарбаева в период его работы металлургом.

В четверг на мурале снова появилось слово «Cancel», были закрашены слова «Forever young» (Вечно молодой), а сам портрет теперь схож с изображением Джокера.

Фотографию измененного мурала опубликовало издание «The Village Казахстан», после чего Мининформации потребовал от них удалить эту новость, напомнив о статье об оскорблении первого президента. Редакция заблюрила фотографию, а позже мурал закрасили белым цветом, добавив надпись «I'll be back».

В обоих случаях на граффити помимо лица Назарбаева появлялся хештег #Qazaqkoktemi, который часто упоминается в граффити, посвященных Назарбаеву. 1 декабря 2020 года на стенах одного из жилых домов в Алматы повесили баннер с надписью «47,3 млрд~ ₸ на имя» с хештегом #cancelElbasy. В феврале 2020 года на жилом доме в микрорайоне Коктем-2 появились портреты Назарбаева и действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с подписью «Паразиты, у которых нет Оскара».

Редакция не стала удалять фотографию мурала, а заблюрила его, что не оскорблять и не посягать на честь и достоинство Елбасы. Оригинал фотографии принадлежит инстаграм-аккаунту RUKH.