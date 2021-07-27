137 тыс. казахстанцев приобрели недвижимость благодаря пенсионным накоплениям за полгода

Еще 70 тыс. человек погасили задолженность по ипотеке
За полгода более 222 тыс. казахстанцев направили 1,28 трлн пенсионных активов на улучшение жилищных условий и оплату лечения. Собственниками жилья стали 137 тыс. казахстанцев, около 70 тыс. человек погасили задолженность по ипотеке, а 14 тыс. использовали накопления для оплаты лечения, сообщает пресс-служба Отбасы банка.
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