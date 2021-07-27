137 тыс. казахстанцев приобрели недвижимость благодаря пенсионным накоплениям за полгода

За полгода более 222 тыс. казахстанцев направили 1,28 трлн пенсионных активов на улучшение жилищных условий и оплату лечения. Собственниками жилья стали 137 тыс. казахстанцев, около 70 тыс. человек погасили задолженность по ипотеке, а 14 тыс. использовали накопления для оплаты лечения, сообщает пресс-служба Отбасы банка.

Полностью выкупить жилье за счет полученных из ЕНПФ средств смогли 118 743 человека. Ипотечный заем от «Отбасы банка» получили 12 424 клиента. Первоначальный взнос для получения ипотеки внесли 5 895 клиентов. Погасили задолженность по договору аренды с правом выкупа 2 454 клиента. Использовал средства для строительства индивидуального жилого дома 331 клиент.

На первом месте по использованию пенсионных накоплений − жители Мангистауской области (35 304 человек) с общей суммой около 319 млрд тенге. На втором месте − столица (34 414 человек), жители города использовали около 207 млрд тенге. Третью строчку занял Алматы (29 466 человек), жители которого воспользовались своими пенсионными накоплениями на общую сумму около 227 млрд тенге.

Треть пенсионных активов использовалась женщинами (70 372), а две трети − мужчинами (151 809).

Большинство казахстанцев, 10 698 человек, которые внесли первоначальный взнос для получения ипотечного жилищного займа в «Отбасы банке» за счет пенсионных средств предпочли вторичное жилье. Остальная часть, 1 950 человек, предпочли первичное жилье. Свыше 100 человек использовали пенсионные излишки для строительства, ремонта и рефинансирования действующих кредитов.