Большая часть от полученных сектором 72 млрд тенге пришлась на рекламные агентства, наименьшая − на СМИ
За I квартал объем рекламных и маркетинговых услуг в Казахстане вырос на 64%
фото с сайта outdoor.planb.kz

За январь–март 2021 года объем услуг в сферах рекламы и маркетинга вырос на 70,2% до 72,1 млрд тенге относительно аналогичного периода прошлого года. Рост с учетом инфляции составил 63,9%, сообщает Ranking.kz.

В региональном разрезе наибольшая часть − 59,1 млрд тенге (рост 78,1% относительно I квартала 2020 года) − услуг была оказана в Алматы. Доля Алматы в общей структуре рекламных расходов за год выросла с 78,4% до 82%. Вторую и третью строчку по объёму услуг заняли столица − 7,6 млрд тенге, и Шымкент − 942 млн. тенге. Меньше всего услуг в секторе оказано в Туркестанской области — лишь на 62,1 млн. тенге.

Практически весь объём услуг (94,2%) пришёлся на деятельность рекламных агентств: 67,9 млрд тенге — в два раза больше, чем годом ранее. Ещё 4,3% услуг в секторе, или 3,1 млрд тенге (минус 62% за год), составили услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения. Объём услуг по размещению рекламы в средствах массовой информации сократился на 47%, до 1,1 млрд тенге, составив 1,5% от совокупного объёма услуг в секторе.

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