Минобразования переведет школы на традиционный формат обучения только с разрешения МВК

Министерство образования и науки переведет школы на традиционный формат обучения только с разрешения межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса (МВК). Это произойдет только при улучшении эпидемиологической ситуации. Пока ведомство ведет предварительную подготовку для такого перехода, сообщает Казинформ со ссылкой на председателя Комитета дошкольного и среднего образования Минобразования Жомарта Карамбаева.

«Это зависит о эпидемиологической ситуации. Решение принимается Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса, а также постановлением Главного государственного санитарного врача. При улучшении эпидситуации Министерство готово перейти на традиционный формат обучения», − сказал Карамбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Пока такое решение МВК не принято, Минобразования ведет подготовительные работы на случай перехода на традиционный формат обучения. В их число входят вакцинация учителей, поддержание всех санитарных и эпидемиологических требований в школах.

На вопрос о том, какое количество учителей должно вакцинироваться для перехода на традиционный формат, представитель Минобразования ответил: «Таких требований не выставляется, учителя добровольно вакцинируются. Главное, чтобы сформировался коллективный иммунитет». Однако ведомство называет желательным 100% уровень вакцинации учителей.

UPD. В ведомстве отмечают, что в высших учебных заведениях, а также в колледжах уже с нового учебного года планируется внедрять проект Ashyq, но со школами вопрос пока не решен. «Этот вопрос обсуждался, но пока в планах. Сейчас ничего конкретного мы не можем сказать. Но в высших учебных заведениях, а также в колледжах, уже планируется с нового учебного года этот проект внедрить», − пояснил Карамбаев. Он также добавил, что протоколы действий в случае выявления лиц с «красным» статусом остаются теми же.

Ранее вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что с начала года коронавирусной инфекцией заболели 34 тыс. детей. На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 558 детей, наблюдаются 13 новорожденных с коронавирусной инфекцией. По словам Гиният, с начала 2021 года в Казахстане наблюдается рост заболеваемости КВИ в четыре-пять раз.