Система здравоохранения Казахстана работает с удвоенной нагрузкой − Цой

На 28 июля в Казахстане занято 43% реанимационных коек, тогда как загруженность стационаров держится на уровне 53%. В сравнении с летом прошлого года системы здравоохранения Алматы, Шымкента, а также Актюбинской, Туркестанской и Кызылординской областей работают с повышенной нагрузкой, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой во время брифинга.

За последние две недели отмечается подъем заболеваемости во всех регионах − почти в два раза до 80 286 случаев. По сравнению с июнем среднесуточная заболеваемость выросла в 5,2 раза. Загруженность инфекционных и реанимационных коек выросла в три раза, в связи с чем министерство поручило увеличить коечный фонда почти в 1,5 раза.

«В данное время система здравоохранения в сравнении с прошлым годом, работает с удвоенной нагрузкой. Если в прошлом году заболеваемость составляла до 2 000 человек в сутки, то в июле текущего года рост составил более чем в 3 раза или 6925 человек. В два раза увеличилось и число пациентов, находящихся на лечении», − отметил Цой.

Сегодня число инфицированных по всей стране составляет почти 90 тыс. человек, из них около 25 тыс. получают лечение в стационарах, около 65 тыс. – амбулаторно. По сравнению с началом июля число тяжелых больных выросло в 2,1 раз. Около 1000 больных находятся на аппаратах ИВЛ.

В ряде регионов, по словам Цоя, возможен дефицит инфекционных и реанимационных коек. В зоне риска находятся столица, Шымкент, а также Актюбинская, Акмолинская и Кызылординская области. Система здравоохранения ряда регионов испытывает повышенную нагрузку.

Вместе с тем по-прежнему отмечается низкая осторожность населения, констатирует Цой: «Некоторые граждане продолжают посещать объекты с красным и желтым статусом. Мы перестали носить маски, соблюдать социальную дистанцию, которые являются основными мерами профилактики КВИ. Так по Ашык уже выявлено более 23 тысячи посетителей с красным и желтым статусами, из них 13 516 больных с положительным результатом ПЦР теста и 9 688 контактных лиц».

По этой причине в ряде регионов переполнены коронавирусные стационары, что может привести к снижению своевременного обеспечения медицинской помощью населения и неизбежно увеличит летальность, заболеваемость и дальнейшее распространению инфекции. Министр напомнил, что 65% суточной заболеваемости и летальности в стране приходится на столицу Алматы, Шымкент, Атырау и Караганду.