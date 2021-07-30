Журналиста Лукпана Ахмедьярова задерживали в столице вместе с оператором

Журналист Лукпан Ахмедьяров вместе с оператором Исатаем Дюсекешевым были задержаны в столице вечером в четверг во время съемок панорамы ЛРТ. Через полтора часа после задержания их выпустили из управления полиции, при этом сотрудники не составили протокол об административном нарушении. Об этом Лукпан Ахмедьяров сообщил Vласти по телефону.

В видео, размещенном на странице Амедьярова в Facebook, лейтенант полиции Ораз Утегенов сначала поинтересовался у журналиста, что они снимают, на что Ахмедьяров ответил: «ЛРТ». Затем Утегенов предупредил, что на левом берегу есть «охраняемый объект». Ахмедьяров ответил, что в эту сторону журналисты запускать дрон не собирались. Сотрудники полиции никак не отреагировали на слова журналиста о том, что они препятствуют его профессиональной деятельности.

«Полицейские задержали нас в Астане где-то в 9 часов вечера. Мы с моим коллегой Сатаем (Дюсекешевым – V) остановились, чтобы с помощью дрона снять панораму улицы Астаны. Потому что вечернее солнце, красивая картинка, я говорю, давай снимем. И вот когда он поднял дрон, минуты через две-три к нам подъехала патрульная полиция на машине. Они сказали, нам поступило сообщение из Центра оперативного управления, что кто-то незаконно поднял дрон. Я говорю, хорошо, покажите мне тогда закон, который запрещает поднимать дрон. Они затруднились это сделать, сказали, просто мы вас вынуждены доставить в полицию и там будете разбираться, законно это, незаконно и так далее. Нас доставили в управление полиции района Есиль города Астаны. И там, соответственно, мы уже потребовали, чтобы они составили протокол об административном нарушении. Они не сделали этого. Просто взял с нас объяснительную и отпустили», – рассказал Ахмедьяров, добавив, что в УП полицейские ссылались на статью 563 Административного кодекса («Нарушение порядка использования воздушного пространства Республики Казахстан»).

По словам Ахмедьярова, вместе с адвокатом он сейчас готовит жалобу на действия сотрудников полиции.