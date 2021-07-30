Хлеб в Казахстане подорожал за год почти на 6%

За год производство хлеба, мучных и макаронных изделий в Казахстане сократилось на 11,2%, сообщает аналитическое издание EnergyProm.

По его данным, наибольшее сокращение производства было отмечено по свежему хлебу — на 21,3%, до 266,6 тыс. тонн. Уменьшился также выпуск макарон, лапши и аналогичных мучных изделий — на 17,9%, до 75,6 тыс. тонн. Производство пирожных и кондитерских изделий недлительного хранения сократилось на 17,7%, до 13,9 тыс. тонн.

Незначительный рост продемонстрировал лишь выпуск сухарей и печенья, кондитерских изделий и пирожных длительного хранения — на 0,8%, до 56,5 тыс. тонн.

При этом цены на хлеб выросли сразу на 5,9% за год. Больше всего подорожал ржано-пшеничный хлеб — на 9,2%. Макаронные изделия выросли в цене на 10,3%, из них значительнее всего — на 11,6% — лапша. Булочные и мучные кондитерские изделия подорожали на 8,2%.