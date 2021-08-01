Все регионы Казахстана находятся в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса. В воскресенье в нее перешла Туркестанская область, находившаяся в «желтой» зоне с 26 июля.

Минздрав делит регионы на красную, желтую и зеленую зоны по темпам распространения коронавируса, определяя таким образом, нуждается ли регион в ужесточении карантинных мер.

Ситуация с распространением коронавируса начала быстро ухудшаться в Казахстане в конце июня, когда в стране была обнаружена циркуляция дельта-штамма. В последние недели страна ежедневно обновляет рекорд суточного прироста числа заболевших. За минувшие сутки их больше 7,8 тысяч.