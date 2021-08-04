Население Алматы превысило 2 млн. человек

Население Алматы достигло 2 млн. человек к 1 июля, сообщило бюро национальной статистики республики. К этой дате, по его данным, в городе проживало 2 001,3 тыс. человек.

Алматы – крупнейший город и бывшая столица Казахстана. Миллионный житель города появился на свет 19 декабря 1981 года. Таким образом, городу понадобилось 40 лет для того, чтобы удвоить численность населения.

В целом население Казахстана к 1 июля достигло 19 009,6 тыс. человек, увеличившись с начала года на 130 тыс. человек или 0,69%.

О рождении в Казахстане 19-миллионного жителя накануне сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Если следовать расчетам бюро национальной статистики, 19-миллионный житель появился на свет в последней декаде июня.

По итогам полугодия Шымкент остается лидером по темпам прироста населения – он составил 2,06%. За ним следуют столица - 1,94%, Мангистауская область (1,46%), Алматы (1,22%) и Атырауская область (0,93%).

За первые шесть месяцев 2021 года рост населения отмечался в 12 из 17 регионов Казахстана, в остальных пяти население сокращалось.

Сейчас в числе регионов с убывающим населением - Северо-Казахстанская область – население сократилось на 0,42%, Костанайская область – на 0,24%, Восточно-Казахстанская область – на 0,15%, Павлодарская область – 0,12% и Карагандинская область – на 0,03%.

При этом Северо-Казахстанская область по-прежнему – единственный регион, где отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. В других регионах статистики фиксируют естественный прирост населения.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

Городское население страны в целом выросло на 0,94% до 11 257 тыс. человек, сельское население - на 0,32% - до 7 753 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 59,2%, доля сельского населения - 40,8%.