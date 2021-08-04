В поселке Аксу избили активиста, борющегося против строительства фабрики по добыче золота

В понедельник, 2 августа в поселке Аксу, находящемся в 200 км от столицы и в 18 км от Степногорска, был избит 56-летний активист Александр Сизов, который вместе с другими жителями борется против строительства здесь фабрики по добыче золота. Этот конфликт продолжается уже второй год , но впервые дошло до побоев.

Прошлым летом жители Аксу узнали, что рядом с ними компания Adelya Gold будет строить еще один завод по извлечению золота. Весь Аксу окружен предприятиями «Казахалтына»: кругом золоотвалы, карьеры и пыль. Жители настаивают на том, что они не знали о прошедших в Степногорске 2018 году общественных слушаниях. Они неоднократно предлагали компании провести слушания в самом поселке, писали письма президенту страны, указывали на различные нарушения, но пока их никто не слышит, и похоже, началась активная подготовка к строительству.

Накануне местные жители в чате сообщили, что рядом с поселком поднимается много пыли. На следующее утро, 2 августа, Александр Сизов, один из лидеров рабочей группы, поехал посмотреть, что там происходит и увидел, что рабочие сняли чернозем на том месте, где собирались строить «хвосты» для фабрики. Территория никак не была огорожена. Сизов встал в метрах 150-200 от вагончиков и начал снимать видео на телефон. К нему подошел мужчина и потребовал, чтобы Александр выключил телефон, а потом выбил смартфон из рук активиста, началась перепалка. К ним присоединились еще двое мужчин из вагончика, один из них ударил Александра по лицу, а когда он упал, его продолжили бить.

«Их было трое, один пожилой, человек в возрасте, я не стал бить в ответ, сдержался, не дай бог бы я ударил, и все бы потом обернулось против меня», — говорит Александр Сизов, вспоминая, что на встречах с жителями руководитель Adelya Gold Сергей Хабер обещал, что компания открыта, мол, можете приезжать, снимать видео.

За медпомощью Сизов поехал в поселок Заводской — в самом Аксу нет службы скорой помощи, её сократили. В скорой обработали раны и повезли в город Степногорск к травматологу, там врач наложил два шва на лице. Поскольку в Степногорске не было судмедэксперта, то пришлось ехать в город Кокшетау, там зафиксировали нанесенные побои и отправили пострадавшего в челюстно-лицевую областную клинику. Александру пообещали, что криминалист свяжется с участковым и они будут собрать все документы.

По словам Александра, жители поселка Аксу сейчас пытаются добиться встречи с акимом Степногорска. Она назначалась на «до 9 мая», потом после «9 мая». «Мы в группе каждый день просим встречу с депутатами, акимом города, вообще никто не обращает на нас внимание. Мужчины тут узнали про происшествие со мной, выезжали туда на четырех машинах на разборки, я поехал с ними, чтобы не допустить драки, чтобы в криминал не переросло. В поселке пылит со всех сторон, жить здесь невозможно. Наверное, выход один: поднимать вопрос на республиканский уровень и полностью переселять наш поселок».