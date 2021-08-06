Казахстан не может отправить в Китай вагоны с зерном с марта

Казахстан еще в марте загрузил вагоны с зерном на экспорт в Китай, однако они так и стоят из-за ограничений, введенных КНР. Об этом в пятницу в ходе брифинга сообщил заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Оралхан Кулаков. По его словам, для решения проблемы сейчас разрабатывается дорожная карта по изменению традиционных перевозок зерна на контейнерные.

«Очень серьезное направление – китайское, но это проблемное направление. Я бы хотел по нему поднять вопрос. Зерновозы груженые были у нас еще в марте, многие еще не прошли границу из-за максимальных ограничений с китайской стороны, которые действуют из-за пандемии. Хотя согласован был весь план, весь заявленный план мы исполнили, но ограничения пока продолжаются», - сообщил Кулаков.

По его словам, китайская сторона обещала максимально принять зерно до 20 июля, но пока ничего так и не происходит. И больше всего проблем на станции Достык. В этой связи КТЖ предложила правительству перейти с традиционных специальных перевозок вагонами на контейнерные перевозки, что должно упростить процесс пересечения границы.

«Мы ориентировочно видели, что около 3 млн тонн (зерна – V) могли бы повезти (в КНР – V), и видели потенциал. Но мы выше миллиона, до миллиона не доходили (из-за ограничений – V), уточнил он.

Всего по итогам семи месяцев 2021 года КТЖ перевез 1,3 млн тонн зерна внутри страны и отгрузил 3,9 млн тонн – на экспорт, что выше на 17% уровня прошлого года. Это традиционные направления – порт Актау на Азербайджан, иранское направление, афганский рынок, а также Черное и Балтийское моря.