Такое поручение дал Токаев
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Казахстан направил в Турцию спасателей и два вертолета для тушения лесных пожаров
Фото с сайта bbc.com

Казахстан направил в Турцию два вертолета Ми-8 и группу спасателей для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщила пресс-служба МЧС РК.

"По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева министерство по чрезвычайным ситуациям РК направило 2 вертолёта Ми-8 АМТ АО «Казавиаспас» с водосливными устройствами и оперативную группу в составе 16 спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в тушении лесных пожаров", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Казахстанские вертолёты вылетели сегодня и прибудут в турецкий город Мугла, совершив перелёт через границы трех государств с промежуточными посадками. Взаимодействие наших спасателей с турецкими властями на местах будет координироваться посольством РК в Турции.

"Казахстан также намерен оказать гуманитарную помощь в восстановлении лесного покрова на сгоревших территориях. Посаженый лес призван символизировать дружбу и братские узы между казахстанским и турецким народами", - добавил Уали.

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