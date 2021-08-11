В Минздраве оценили эффективность вакцинации: доля заболевших после прививки составила 0,1%

Удельный вес летальных случаев от коронавируса среди вакцинированных составил 2,3%
Тамара Вааль, Vласть
В министерстве здравоохранения Казахстана провели оценку эффективности вакцинации населения. Доля заболевших после прививки составила всего 0,1%, а удельный вес летальности от коронавируса среди вакцинированных – 2,3%. Такую информацию в среду в ходе заседания правительства озвучил глава ведомства Алексей Цой.
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