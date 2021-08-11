В Минздраве оценили эффективность вакцинации: доля заболевших после прививки составила 0,1%

В министерстве здравоохранения Казахстана провели оценку эффективности вакцинации населения. Доля заболевших после прививки составила всего 0,1%, а удельный вес летальности от коронавируса среди вакцинированных – 2,3%. Такую информацию в среду в ходе заседания правительства озвучил глава ведомства Алексей Цой.

«При оценке эффективности вакцинации установлено, что 99,9% заболеваемости приходится на невакцинированных, при этом доля заболевших после вакцинации составила всего 0,1%. Удельный вес летальности от COVID-19 среди непривитых составил 97,7%, тогда как на вакцинированных приходится 2,3%, при этом вакцинированные имели тяжелые хронические заболевания», - заявил Цой.

В целом на сегодняшний день первым компонентом в Казахстане привито 5,9 млн человек, вторым компонентом привито около 4,5 млн человек. Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечается в Мангистауской области.

Также Цой сообщил о стабилизации эпидситуации в столице.

«В связи с выявлением “Дельта” штамма в июле в Казахстане зарегистрирован подъем заболеваемости, но с начала августа отмечается замедление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и стабилизация эпидситуации по COVID-19 в городе Нур-Султан», - заявил министр.