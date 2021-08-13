У морга Шымкента выстраиваются очереди за телами умерших

В Шымкенте регистрируют высокую смертность от коронавирусной инфекции, сообщает Otyrar.kz . Если раньше в месяц в патологоанатомическое бюро города привозили 60-70 тел умерших в больницах Шымкента и Туркестанской области, то сейчас – 30-35 в день.

Люди собираются у морга с самого утра, стоянка забита машинами, у окна для выдачи документов очередь. Большая часть умерших скончались от ковида.

«Если раньше к нам привозили в месяц 60-70 человек, то сейчас в день 30-35 человек поступают. При этом 80-90% из них – умершие от коронавирусной инфекции, и только 1-2 случая – это скончавшиеся от инсульта или инфаркта», - говорит врач-патологоанатом Марат Токтасов.

Копатели могил говорят, что хоронить приезжают в течение всего дня.

Руководитель управления здравоохранения Шымкента Бакытжан Позилов отмечает, что родные умерших хотят захоронить их сразу, но согласно процедуре тела выдают только через 2-3 дня.

«Многие звонят, спрашивают, просят, мы хотим забрать тело, особенно мусульмане. Мы им объясняем, что после смерти труп должен 2 часа лежать в больнице, после этого специалисты в машинах везут их в патологоанатомическое бюро, там обязательно идет вскрытие, мы должны понять, что без вскрытия трупы не выдаются», - сказал он.

Пик смертности от коронавируса в Шымкенте длится уже месяц: с начала июля в городе скончались больше 300 человек. 22 человека умерли позавчера, 14 – накануне. Всего с начала года от коронавируса в Шымкенте скончались больше 600 человек. В целом в день в Шымкенте умирают порядка 100 человек — от коронавирусной инфекции, сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, онкологии, в результате ДТП.