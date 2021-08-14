Алматы лидирует по темпам вакцинации
  • 365
Число казахстанцев, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, превысило 6 млн. – Минздрав
Вакцинация в Алматы. Фото Дмитрия Мазоренко

По официальным данным Минздрава, число казахстанцев, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, достигло 6 044 тыс. человек – 31,9% населения страны. Обе дозы вакцины получили 4 668 тыс. казахстанцев – 24,6% населения.

Больше всего получивших первую дозу вакцины в Алматы – 805 тысяч человек – немногим более 40% населения города. Немного уступают Алматы по доле вакцинированных Северо-Казахстанская область - 39,4% населения, Шымкент – 36,1% и Восточно-Казахстанская область – 34,9%.

Меньше всего вакцинированных первым компонентом вакцины в Атырауской области – 24,4% и Мангистауской области – 16,5%.

Массовая вакцинация в Казахстане стартовала в апреле, в июле ее сделали обязательной для работников сферы услуг. Правительство рассчитывало к сентябрю вакцинировать 10 млн. казахстанцев.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
408 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано за сутки в Казахстане
Новости
7,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Казахстане
Новости
В Минкультуры и спорта назвали причины, повлиявшие на выступление казахстанских спортсменов на Олимпиаде
Просматриваемые
Новости
Основатель группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» объявлен в розыск
Новости
Полиция Алматы начала расследование по факту нарушения карантина казахстанскими звездами
Новости
Ревакцинацию от коронавируса в Казахстане могут начать с 1 октября
Новости
Первая партия китайской вакцины Vero Cell доставлена в Алматы
Новости
МОН закрывает институт «Акмешит» в Кызылорде
Новости
Открытие бургерной в Алматы: организаторов мероприятия и казахстанских звезд начали штрафовать за нарушение карантина