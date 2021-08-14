Число казахстанцев, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, превысило 6 млн. – Минздрав

По официальным данным Минздрава, число казахстанцев, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, достигло 6 044 тыс. человек – 31,9% населения страны. Обе дозы вакцины получили 4 668 тыс. казахстанцев – 24,6% населения.

Больше всего получивших первую дозу вакцины в Алматы – 805 тысяч человек – немногим более 40% населения города. Немного уступают Алматы по доле вакцинированных Северо-Казахстанская область - 39,4% населения, Шымкент – 36,1% и Восточно-Казахстанская область – 34,9%.

Меньше всего вакцинированных первым компонентом вакцины в Атырауской области – 24,4% и Мангистауской области – 16,5%.

Массовая вакцинация в Казахстане стартовала в апреле, в июле ее сделали обязательной для работников сферы услуг. Правительство рассчитывало к сентябрю вакцинировать 10 млн. казахстанцев.