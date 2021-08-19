Россия ожидает «рекордные цифры» по товарообороту с Казахстаном к концу года

Глава государства высоко оценил итоги состоявшихся накануне переговоров руководителей правительств Казахстана и России.

«Вчера вы провели содержательные, плодотворные переговоры. Отмечаю динамичный рост взаимоотношений между нашими государствами в торгово-экономической сфере. Готовятся к подписанию очень важные соглашения, которые, безусловно, придадут серьезный импульс дальнейшему развитию сотрудничества. Отрадно, что, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, объем торговли только за первые 5 месяцев нынешнего года вырос на 26%», - сказал Токаев.

Он обратил внимание на имеющийся потенциал для дальнейшего укрепления экономических связей, отметив, что «в повестке дня очень большие планы, наращивание сотрудничества за счет конкретных проектов».

«К настоящему времени благодаря усилиям правительств наших стран в различных сферах, будь то машиностроение, сельское хозяйство и другие важные отрасли, были созданы важные, можно сказать, якорные проекты. Думаю, что мы должны продолжать работать в этом направлении. Приветствую ваше желание персонально включиться в данную работу и абсолютно уверен в конечном успехе», - подчеркнул он.

Премьер-министр России в свою очередь отметил, что «по правительственной линии сформирована очень содержательная повестка», и «есть большие возможности совместной работы».

«Неплохими темпами развивается торгово-экономическое сотрудничество. В первом полугодии взаимный товарооборот вырос более чем на треть. Мы ожидаем рекордные цифры к концу года, и для этого есть все предпосылки», - сказал Мишустин.

Токаев и Мишустин обсудили приоритетные сферы казахстанско-российского взаимодействия, включая вопросы противодействия пандемии и совместного производства вакцин, отметили позитивную динамику диалога между регионами, новый импульс которому призван придать очередной Форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств, который планируется провести осенью в Кокшетау.

Накануне Аскар Мамин и Михаил Мишустин обсудили вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленной кооперации, транспортно-логистической, энергетической и других отраслях, а также рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза. По итогам их переговоров подписан следующий ряд документов: межправительственное соглашение об особенностях осуществления хозяйственной деятельности на приграничной территории при добыче медных (медно-золотых) руд на Восточно-Тарутинском (Республика Казахстан), Тарутинском (Российская Федерация) месторождении; план мероприятий по сотрудничеству между МФЦА и Республикой Татарстан; меморандум о сотрудничестве по стратегиям устойчивого развития между Агентством по стратегическому планированию и реформам РК, МФЦА, Московской школой управления «Сколково»; генеральное соглашение о сотрудничестве между АО «Башкирская содовая компания» и АО «Каустик»; дорожная карта по активизации перехода на перевозки грузов и вагонов с участием ОАО «РЖД» и АО «НК «КТЖ/ТОО «КТЖ-ГП» по безбумажной технологии; меморандум о сотрудничестве между АО «НК «КТЖ» и ОАО «РЖД» в области организации перевозок агропромышленной продукции железнодорожным транспортом.