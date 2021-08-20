ООН надеется на возобновление авиасообщения между Казахстаном и Афганистаном

Специальный представитель и глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс надеется, что между Алматы и Кабулом в ближайшие месяцы получится наладить авиасообщение. Это необходимо для передвижения сотрудников Миссии между странами, объяснила она в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

«Мы надеемся, что сможем создать такой коридор (авиасообщение между Алматы и Афганистаном – V) в ближайшие месяцы для того, чтобы наши международные сотрудники могли летать в Афганистан и могли меняться. Это позволит нам продолжать нашу работу в Афганистане. Таким образом, будет сменяться и персонал, который находится здесь и там», - сказала Лайонс.

По ее словам, данный вопрос будет решаться в ближайшее время.

Напомним, ранее Казахстан осуществлял рейсы в Кабул, однако около двух лет назад они были приостановлены.