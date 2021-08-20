Данный вопрос прорабатывается
ООН надеется на возобновление авиасообщения между Казахстаном и Афганистаном
Фото Искандера Салиходжаева

Тамара Вааль, Vласть

Специальный представитель и глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс надеется, что между Алматы и Кабулом в ближайшие месяцы получится наладить авиасообщение. Это необходимо для передвижения сотрудников Миссии между странами, объяснила она в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

«Мы надеемся, что сможем создать такой коридор (авиасообщение между Алматы и Афганистаном – V) в ближайшие месяцы для того, чтобы наши международные сотрудники могли летать в Афганистан и могли меняться. Это позволит нам продолжать нашу работу в Афганистане. Таким образом, будет сменяться и персонал, который находится здесь и там», - сказала Лайонс.

По ее словам, данный вопрос будет решаться в ближайшее время.

Напомним, ранее Казахстан осуществлял рейсы в Кабул, однако около двух лет назад они были приостановлены.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Минздрав Казахстана так и не определился со сроками ревакцинации населения от коронавируса
Новости
Минздрав Казахстана пока не рассматривает вопрос вакцинации Pfizer кормящих матерей
Новости
Цой назвал хронические заболевания, которые были у скончавшихся от коронавируса вакцинированных казахстанцев
Просматриваемые
Новости
В Алматы продлили запрет на работу ряда объектов в выходные
Новости
Вакциной Vero Cell будут прививать казахстанцев старше 18 лет
Новости
Президент Афганистана покинул страну
Новости
Алматы остается лидером по суточному приросту новых случаев COVID-19 в Казахстане
Новости
Вакцина Vero Cell доставлена в Алматы и столицу
Новости
«Талибан» контролирует большую часть территории Афганистана и наступает на Кабул