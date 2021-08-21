Токаев обсудил с Путиным экономику и Афганистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Москву встретился с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила Акорда. Они обсудили ситуацию в Афганистане, а также сотрудничество двух стран.

«Мы постоянно координируем нашу политику в отношении проблемы безопасности, и эта проблема становится все более значимой в контексте того, что происходит в Афганистане. Я хотел бы сегодня выслушать Вашу точку зрения на происходящее в этой многострадальной стране с тем, чтобы согласованно, с общих позиций проводить нашу политику», – цитирует Токаева его пресс-служба.

Путин анонсировал, что в понедельник пройдет видеоконференция Организации Договора о коллективной безопасности, в которой состоят обе страны. «Просто сверим часы», - заявил он.

Президенты констатировали рост товарооборота между странами на треть в первом полугодии и традиционно заявили о союзническом характере отношений.

«Казахстан и Россия являются союзниками. Мы постоянно работаем по всем вопросам, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности, тем более, вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства», - сказал Токаев.