Токаев поручил создавать в Алматы зоны для отдыха горожан и пешеходную инфраструктуру в каждом районе

В ходе рабочего визита в Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с перспективами модернизации городской среды. Как сообщает Акорда, ему презентовали ряд проектов по благоустройству мегаполиса.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев доложил о реализации программы «Новый Алматы», нацеленной на развитие полицентричной модели города. Ее цель заключается в создании комфортных условий для проживания, формировании новых общественных пространств для активного отдыха горожан.

«Заслушав доклад, глава государства отметил, что основной целью всех проектов должно быть создание безопасной городской среды, сохранение зеленого фонда. Президент считает, что сформированные парковые пространства должны быть удобными для местных жителей», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

В целом Токаев положительно оценил проводимую в городе работу, но поручил уделить особое внимание созданию современных зон для отдыха горожан и пешеходной инфраструктуры в каждом районе.