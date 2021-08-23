Токаев поручил создавать в Алматы зоны для отдыха горожан и пешеходную инфраструктуру в каждом районе

В целом он положительно оценил проводимую в городе работу по благоустройству
В ходе рабочего визита в Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с перспективами модернизации городской среды. Как сообщает Акорда, ему презентовали ряд проектов по благоустройству мегаполиса.
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