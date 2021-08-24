Черногория ужесточила условия въезда для иностранных туристов

Так, с 24 августа для въезда в страну потребуется сертификат о вакцинации одной или обеими дозами (Черногория признает вакцинацию «Спутником V»); справка о перенесенном COVID-19, при этом с момента выздоровления должно пройти не менее 14 дней и не более 180 дней с момента выдачи документа; отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа; отрицательный результат экспресс-теста, сделанного не более чем за 48 часов.

Исключение составляют граждане Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.

Число заразившихся коронавирусом в Черногории начало резко расти со второй половины июля. Если 19 июля за день выявили 28 инфицированных, то 22 августа уже 622. Всего с начала пандемии в Черногории зарегистрировали 110,3 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли 1,6 тыс. человек.