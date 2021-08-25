Глава города недоволен результатами PISA
Независимое тестирование учащихся столицы предложил провести Кульгинов
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Несмотря на то что школьники столицы занимают лидирующие позиции по PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся – V) в Казахстане, они не дотягивают до уровня стран ОЭСР. Поэтому глава города Алтай Кульгинов в среду в ходе августовского совещания педагогов предложил провести независимое тестирование учеников, а педагогам – пересмотреть подходы к развитию навыков критического мышления.

«Несмотря на то что столица занимает лидерские позиции по PISA в республике, нам необходимо проработать (вопросы – V) по выполнению заданий высокого и продвинутого уровня сложности по математике, чтению, естествознанию», - заявил Кульгинов.

Он отметил, что пока в Сингапуре задачи продвинутого уровня решает каждый второй ученик, в Казахстане – только 16 обучающихся. Например, по математической грамотности у нашей страны 31 позиция в рейтинге, а разница между казахстанскими учениками от среднего показателя по ОЭСР по математике – 66 баллов. Если в целом средний показатель детей из стран ОЭСР составляет 489 баллов, по Казахстану – 423 балла.

«В этой связи необходимо провести независимое тестирование учащихся, а учителям предметникам – пересмотреть свои подходы и развивать навыки критического мышления, читательской и цифровой грамотности у учащихся», - высказал мнение аким столицы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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