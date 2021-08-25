Независимое тестирование учащихся столицы предложил провести Кульгинов

Несмотря на то что школьники столицы занимают лидирующие позиции по PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся – V) в Казахстане, они не дотягивают до уровня стран ОЭСР. Поэтому глава города Алтай Кульгинов в среду в ходе августовского совещания педагогов предложил провести независимое тестирование учеников, а педагогам – пересмотреть подходы к развитию навыков критического мышления.

«Несмотря на то что столица занимает лидерские позиции по PISA в республике, нам необходимо проработать (вопросы – V) по выполнению заданий высокого и продвинутого уровня сложности по математике, чтению, естествознанию», - заявил Кульгинов.

Он отметил, что пока в Сингапуре задачи продвинутого уровня решает каждый второй ученик, в Казахстане – только 16 обучающихся. Например, по математической грамотности у нашей страны 31 позиция в рейтинге, а разница между казахстанскими учениками от среднего показателя по ОЭСР по математике – 66 баллов. Если в целом средний показатель детей из стран ОЭСР составляет 489 баллов, по Казахстану – 423 балла.

«В этой связи необходимо провести независимое тестирование учащихся, а учителям предметникам – пересмотреть свои подходы и развивать навыки критического мышления, читательской и цифровой грамотности у учащихся», - высказал мнение аким столицы.