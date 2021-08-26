В больницу Тараза доставлены 32 пострадавших в результате взрывов в воинской части

32 человека, пострадавших от взрывов боеприпасов в воинской части Жамбылской области, доставлены в городскую больницу Тараза, сообщает акимат региона в четверг.

«В городскую больницу №1 города Тараз с различными ранениями поступило 32 человека. Их анкетные данные уточняются», - говорится в сообщении.

В пресс-службе акимата уточнили, что в 19:10 поступило сообщение о возгорании склада боеприпасов в воинской части №28349 (инженерно-саперная бригада), расположенной в селе Кайнар Байзакского района. Само село Кайсар с населением 250 человек находится на расстоянии менее одного километра. Началась эвакуация населения.

«Горит склад боеприпасов размером 41 на 17. Имеется информация о двух больших взрывах и одном пострадавшем сотруднике ДЧС области (данные сотрудника уточняются), - пояснили в акимате.

На месте происшествия задействован весь личный состав департамента полиции области – 300 человек, личный состав воинской части 5513 – 520 человек и направлены 15 бригад скорой помощи.

«Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты. Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднено взрывами и пожаром», - подчеркнули в пресс-службе.

В данное время проводится эвакуация населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс. Для охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.