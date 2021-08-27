Для ликвидации последствий ЧП в Жамбылской области создадут межведомственную госкомиссию

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание в связи с ЧП в Жамбылской области. Он поручил создать межведомственную госкомиссию для ликвидации последствий происшествия, а также принять конкретные меры по предотвращению подобных случаев, сообщает Акорда.

Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также поручил госорганам «принять все необходимые меры» для оказания помощи семьям погибших.

«Пострадали люди. Многие были вынуждены покинуть свои дома. Была повреждена инфраструктура населенных пунктов, разрушен ряд построек. В связи с этим были приняты срочные меры. Но предстоит еще много реставрационных работ», - добавил Токаев.

Президент подчеркнул необходимость правильной координации работы центральной и местной власти и поручил незамедлительно принять меры в первую очередь по возвращению эвакуированных жителей в свои дома.

Говоря об установлении причин ЧП, глава государства поручил принять конкретные меры по предотвращению подобных случаев. Напомнив о взрывах в Арысе два года назад, Токаев подчеркнул, что еще остались нерешенные вопросы. Президент поручил ускорить работы в этом направлении, а также принять срочные меры в связи с чрезвычайной ситуацией в Жамбылской области.

«Первое. Создать межведомственную государственную комиссию по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Его возглавит вице-премьер Роман Васильевич Скляр. Роман Васильевич, поручаю сразу после встречи выехать в Жамбылскую область. Организуйте все на месте происшествия. Второе. Принять все необходимые меры для социальной защиты семей погибших и помощи пострадавшему населению. Третье. Минздрав должен организовать комплексную медицинскую помощь пострадавшим», - сказал президент.

Также сообщается, что генеральная прокуратура и МВД проведут комплексное расследование для выяснения обстоятельств происшествия и установления виновных. Комитету национальной безопасности, Генпрокуратуре, министерству внутренних дел и соответствующим государственным органам поручено принять меры по недопущению распространения ложной информации о происшествии.