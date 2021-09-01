Токаев вновь уверяет, что государство не будет помогать банкам

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу Казахстана заявил, что государство больше не будет помогать банкирам, а замороженные активы нужно возвращать в экономический оборот.

Президент заявил о том, что Казахстан столкнулся с неконтролируемым ростом инфляции, а Национальный банк и правительство оказались бессильными перед ней, сославшись на мировые тенденции.

«Подобного рода отговорки высвечивают уязвимость национальной экономики. Возникает вопрос: в чем тогда состоит роль наших профессиональных экономистов? Главная задача Национального банка и правительства — возвращение инфляции в коридор 4-6%. В результате реализации антикризисных мер общим объемом 6,3 триллиона тенге в экономике возникла избыточная денежная масса. Но существуют ниши, в которые эти средства не поступают. Банки второго уровня не вкладываются в небольшие проекты, особенно на селе. Поэтому предстоит задействовать потенциал микрофинансовых организаций. Они работают на местах, знают клиентов, их бизнес и возможности. Национальному банку и агентству по финрегулированию следует подготовить пакет решений по данному вопросу. Большое значение имеет работа по снижению уровня стрессовых активов. Мы приняли решение: государство не должно помогать банкирам. Вместе с тем, замороженные активы нужно возвращать в экономический оборот, но исключительно на рыночной основе. Для этого нужна законодательная база. Правительству совместно с Агентством по финрегулированию следует до конца года внести законопроект в Парламент».