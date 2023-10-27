Агентство Moody’s улучшило прогноз кредитного рейтинга Казахстана со «стабильного» на «позитивный»

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз Казахстана со «стабильного» на «позитивный», подтвердив суверенный кредитный рейтинг на уровне «Baa2», сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Повышение устойчивости к экономическим шокам демонстрирует стабилизацию экономического развития и улучшение перспектив Казахстана», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подтверждение рейтинга обосновано устойчивым государственным балансом, низкой долговой нагрузкой и значительными резервами в иностранной валюте.

По мнению агентства, значительный прирост инвестиций в ненефтяные сектора свидетельствует о продолжающейся диверсификации в нынешней внешнеполитической ситуации.

Кроме того, Moody’s отмечает, что новые транспортно-логистические возможности для Казахстана открывает проект Транскаспийского международного транспортного маршрута, служащий альтернативой торговому пути между Китаем и ЕС.

Изменение прогноза на «Позитивный» является сигналом возможного повышения суверенного рейтинга в дальнейшем при сохранении текущей динамики.