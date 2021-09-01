Правительство должно будет выработать новую политику и законы для каждой из этих групп
​Токаев поручил уделить внимание проблемам работников цифровых платформ, трудовых мигрантов и переселенцев
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Выступая с посланием, президент Касым-Жомарт Токаев призвал правительство заняться решением проблем работников цифровых платформ, трудовых мигрантов и переселенцев. Для каждой из этих групп подготовят соответствующую политику и законы.

Проблемы на рынке труда обострились в связи с пандемией, которая подтолкнула его к значительной трансформации. Сегодня, по словам президента, обороты набирает дистанционный формат работы, в том числе из-за появления множества новых профессий, автоматизации и цифровизации большинства процессов.

«В таких реалиях личную конкурентоспособность можно обеспечить только неоднократной переквалификацией или освоением новых профессий. Поэтому необходим закон о профессиональных квалификациях. Он должен регулировать вопросы признания квалификаций, стимулировать работников совершенствовать компетенции», − заявил Токаев.

Цифровизация также послужила росту популярности новых форматов занятости на основе интернет-платформ, предоставляющих транспортные и курьерские услуги: «Эта сфера нуждается в содействии государства с точки зрения социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения и налогообложения».

Большое влияние на казахстанский рынок труда, по словам президента, оказывают и миграционные процессы. По его сведениям, Казахстан − вторая страна в СНГ по количеству принимаемых трудовых мигрантов. В связи с этим правительству необходимо разработать новую концепцию миграционной политики. В ней также должны быть отражены механизмы защиты прав граждан Казахстана, работающих за рубежом.

Новые подходы требуется выработать и по вопросам внутренней трудовой мобильности. Правительству, как утверждает президент, предстоит переформатировать действующий механизм выделения пособий гражданам, переселяющимся с юга на север Казахстана. Пособия следует предоставлять не только через акиматы, но и через возмещение расходов работодателей, которые самостоятельно нанимают работников из южных регионов. Наряду с этим государству важно помогать переселенцам, которые хотят самостоятельно заниматься бизнесом. А земельные участки должны предоставляться им не только под строительство домов, но и для сельхоз деятельности.

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